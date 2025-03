Aristouy : « À Nantes, j’ai manqué de temps et de confiance »

Sans fonction depuis son licenciement du FC Nantes en novembre 2023, Pierre Aristouy n’a pas perdu sa passion pour son football, un football entreprenant et porté vers l’avant. L’occasion de s’entretenir avec le plus nantais des Montois : sa vision du football, son aventure à Nantes, les Kita, la formation des entraîneurs français ou encore Luis Enrique. Pierrot vide son sac.

Pendant quasiment 10 ans, tu étais en fonction, que ce soit au Stade montois, puis à la formation nantaise (entraîneur de l’équipe réserve entre 2017 et 2021, puis des U19 de 2021 à 2023) et enfin à la tête de l’équipe première du FC Nantes (de mai à novembre 2023) . Depuis bientôt un an et demi, tu es au chômage. Le temps n’est pas trop long ?

Un peu, mais ça me permet de prendre plus de recul et d’être moins dans l’émotion, je peux observer avec plus d’attention ce qui se fait dans le football.…

Propos recueillis par Tristan Pubert pour SOFOOT.com