Ariedo Braida : « Zlatan Ibrahimović n’a pas les compétences pour être l’homme fort du Milan »

Directeur sportif de l’AC Milan durant plus d'un quart de siècle, Ariedo Braida suit toujours de très près l’actualité de son « amour de toujours » . Alors que le septuple champion d’Europe est en pleine crise sportive et institutionnelle, l’ancien bras droit de Berlusconi et Galliani ne mâche pas ses mots.

Il y a un temps pas si lointain, en mai 2022, l’AC Milan retrouvait le sommet du football italien en remportant son 19 e Scudetto. Beaucoup pensaient alors que le club rossonero était de retour sur le devant de la scène italienne et européenne (demi-finale de Ligue des champions la saison suivante), avec un effectif de qualité, un entraîneur devenu le chouchou de San Siro et une politique sportive, emmenée par Paolo Maldini, ambitieuse et cohérente. Deux ans et demi plus tard, le Milan est retombé aussi vite qu’il était remonté. La faute à un changement de direction, une instabilité sportive et institutionnelle, des choix incompréhensibles et des individualités au fond du trou. « Je suis attristé par la situation du club, j’ai travaillé pendant des années pour le club et le voir dans cet état, ça me fait mal » , s’inquiète au bout du fil, la voix grisonnante, Ariedo Braida.

…

Propos recueillis par Tristan Pubert pour SOFOOT.com