Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc
Increvable.
Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se disputaient le derby de Rosario pour le compte de la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Une rencontre sans but, jusqu’au dix dernières minutes. Le moment choisi par Ángel Di María pour faire parler sa patte gauche et placer un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82 e ).…
