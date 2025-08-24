 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 10:55

Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc

Argentine : Ángel Di María inscrit un magnifique coup franc

Increvable.

Ce samedi soir, Rosario Central et les Newell’s Old Boys se disputaient le derby de Rosario pour le compte de la sixième journée du tournoi de clôture du championnat d’Argentine. Une rencontre sans but, jusqu’au dix dernières minutes. Le moment choisi par Ángel Di María pour faire parler sa patte gauche et placer un magnifique coup franc dans la lucarne de Juan Ángel Espínola González (82 e ).…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cavalière française Pauline Basquin et son cheval Sertorius, le 5 juin 2025 à Saumur ( AFP / Loic VENANCE )
    Pauline Basquin et son cheval Sertorius, chefs de file du dressage français
    information fournie par AFP 24.08.2025 11:22 

    Ils ont fait danser Versailles lors des Jeux olympiques de Paris: Pauline Basquin et son cheval Sertorius, qui seront présents au Championnat d'Europe à Crozet (Ain) fin août, sont les actuelles têtes de file du dressage français. Leur prestation sur la musique ... Lire la suite

  • Marseille renoue avec la victoire après une semaine de crise
    Marseille renoue avec la victoire après une semaine de crise
    information fournie par France 24 24.08.2025 10:04 

    Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Marseille de venir à bout du Paris FC (5-2) pour décrocher une première victoire cette saison. L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a ouvert la porte a un retour d’Adrien Rabiot, suspendu depuis une altercation ... Lire la suite

  • Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana
    Jorge Maciel et L'OL aimeraient garder Malick Fofana
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:57 

    Plus qu’une semaine avant le verdict. Une nouvelle fois étincelant contre Metz, à l’image de son but, Malick Fofana ne sait toujours pas s’il sera encore Lyonnais à la fin du mercato . « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais » , a tenté ... Lire la suite

  • Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant
    Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant
    information fournie par So Foot 23.08.2025 23:45 

    Auteur d'un doublé face au Paris FC, Pierre-Emerick Aubameyang s'est rappelé aux bons souvenirs de sa pige marseillaise lors de la saison 2023-2024. De retour, Aubam a ainsi porté son équipe, preuve que son sens du but est toujours là. Son âme de leader aussi. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank