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Arbeloa n'aurait pas été entraîneur sans son passage à Liverpool
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 21:42
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Arbeloa n'aurait pas été entraîneur sans son passage à Liverpool

Arbeloa n'aurait pas été entraîneur sans son passage à Liverpool

Un appel du pied ? Si le match entre Liverpool et Fulham n’a pas été flamboyant (0-0), et que les Reds doivent se contenter d’un troisième nul consécutif, Alvaro Arbeloa , l’entraîneur des Cottagers , a donné un peu de baume au cœur à son ancien club. L’ancien entraîneur du Real Madrid, qui a passé trois ans du côté d’Anfield Road, a révélé qu’ il devait énormément au LFC.

« Si je suis ici, c’est parce que j’ai été un joueur de Liverpool »

« J’ai passé près de trois ans ici, certaines de mes meilleures années en tant que footballeur, a déclaré l’ancien défenseur espagnol. Une période fantastique. Et je suis très reconnaissant envers le Liverpool Football Club et l’opportunité qu’ils m’ont donnée il y a 20 ans. Si je suis ici, c’est parce qu’un jour, j’ai été un joueur de Liverpool. Je leur souhaite donc tout le meilleur. »…

TM pour SOFOOT.com

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