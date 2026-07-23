Après un transfert avorté à Strasbourg, un défenseur recruté pour 20 millions

Après un transfert avorté à Strasbourg, un défenseur recruté pour 20 millions

Décidement, c’est pas la lune de miel entre le Sporting et Strasbourg… Trois jours après avoir démonté les Alsaciens 7-0, le club portugais a encore pris le dessus sur le Racing en recrutant Ibrahima Ba, longtemps annoncé en Alsace .

Visiblement, la visite médicale ratée du Portugais à Strasbourg n’a pas dû alerter plus que cela l’organigramme du club portugais, étant donné que Ba devrait s’engager en provenance de Famalicão contre 20 millions d’euros avec le Sporting, comme l’a révélé Record. …

ABS pour SOFOOT.com