Après Southampton, Will Still n'a plus regardé de foot pendant deux mois

La dure loi de la Premier League.

À 33 ans, Will Still démarre déjà une troisième aventure en Ligue 1 avec Auxerre, après celles à Reims et à Lens. Le Belge a aussi eu le temps de découvrir la Premier League, la saison passée, avec Southampton, où il a été viré au bout de treize petites journées . « C’était horrible. C’est toute ta vie, H24, 7 sur 7. Du jour au lendemain, on t’enlève ça. Les trois jours suivants, sans mettre de réveil, je me réveillais à la même heure et me disais : »Je n’ai plus rien à faire. Personne ne m’attend. » Tu te sens inutile. Pendant deux mois, je n’ai pas regardé de foot. Je n’y arrivais pas. Ça me saoulait , rejoue-t-il dans les colonnes de L’Équipe . […] Je suis allé à New York, en Australie, en Islande, au Portugal. Ça m’a fait le plus grand bien. Après une année qui n’était pas la plus agréable, je n’aurais pas dû replonger directement à Southampton, j’étais cuit. » …

AL pour SOFOOT.com