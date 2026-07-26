 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club
information fournie par So Foot 26/07/2026 à 20:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club

À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club

Petit Vélo a attendu la fin du Tour de France pour retrouver un club.

Malgré ses 41 printemps, Mathieu Valbuena n’en a pas encore terminé avec le ballon. Selon L’Équipe , l’ancienne gloire de l’OM a signé pour un an (plus une en option, qui se lèvera ou non en fonction du nombre de matchs joués) à Santa Lucia , un club de deuxième division maltaise. Valbuena avait été laissé libre après une saison passée à évoluer pour la réserve de l’Olympiakos, en D2 grecque, et ne s’attendait pas, selon le quotidien, à recevoir une telle offre cet été, alors qu’il pensait prendre sa retraite en Grèce, où il a ouvert une académie.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence
    Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence
    information fournie par So Foot 26.07.2026 23:39 

    Alors que les flammes ravagent de nombreuses communes de la Gironde depuis plusieurs jours maintenant et que près de 200 000 personnes ont dû être évacuées, la situation a également touché directement les Girondins. Le centre d’entraînement, situé au Haillan, est ... Lire la suite

  • L'Algérie ouvre la CAN féminine par une victoire face au Sénégal
    L'Algérie ouvre la CAN féminine par une victoire face au Sénégal
    information fournie par So Foot 26.07.2026 22:33 

    Quatre mois plus tard, on y est. Initialement prévue à partir du 17 mars dernier, la CAN féminine s’est finalement lancée ce dimanche soir avec un joli duel entre l’Algérie et le Sénégal, à Rabat. Et ce sont les Algériennes qui l’ont emporté (2-0) , avec deux réalisations ... Lire la suite

  • Critiqué par la presse brésilienne, Neymar répond sur ses réseaux sociaux
    Critiqué par la presse brésilienne, Neymar répond sur ses réseaux sociaux
    information fournie par So Foot 26.07.2026 22:04 

    Vous êtes pas contents ? Doublé. Malgré deux buts la nuit dernière contre Chapecoense, Neymar a été la cible de critiques de la presse brésilienne, qui évoque une altercation avec des partenaires , et plus généralement une attitude néfaste envers certains d’entre ... Lire la suite

  • Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé
    Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé
    information fournie par So Foot 26.07.2026 21:23 

    Le PSG n’a pas cédé à la folie. Alors que le club de la capitale a longtemps fait figure de favori pour attirer Yan Diomandé, l’Ivoirien ne signera finalement pas en France . Selon RMC Sport, Paris s’est retiré du dossier, ce dimanche, refusant de s’aligner sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank