À 41 ans, Mathieu Valbuena a trouvé un nouveau club

Petit Vélo a attendu la fin du Tour de France pour retrouver un club.

Malgré ses 41 printemps, Mathieu Valbuena n’en a pas encore terminé avec le ballon. Selon L’Équipe , l’ancienne gloire de l’OM a signé pour un an (plus une en option, qui se lèvera ou non en fonction du nombre de matchs joués) à Santa Lucia , un club de deuxième division maltaise. Valbuena avait été laissé libre après une saison passée à évoluer pour la réserve de l’Olympiakos, en D2 grecque, et ne s’attendait pas, selon le quotidien, à recevoir une telle offre cet été, alors qu’il pensait prendre sa retraite en Grèce, où il a ouvert une académie.…

AL pour SOFOOT.com