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Tadej Pogacar remporte son cinquième Tour de France, record égalé
information fournie par AFP 26/07/2026 à 20:12
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Tadej Pogacar célèbre son cinquième sacre au Tour de France après la 21e étape du Tour de France 2026 sur les Champs-Élysées le 26 juillet 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Tadej Pogacar célèbre son cinquième sacre au Tour de France après la 21e étape du Tour de France 2026 sur les Champs-Élysées le 26 juillet 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Avec un cinquième sacre, Tadej Pogacar a égalé le record de victoires dans le Tour de France dimanche à Paris, à l'issue d'une 21e et dernière étape grandiose remportée par Mathieu van der Poel sur les Champs-Élysées.

Le Slovène, qui s'est échappé avec Van der Poel après un grand numéro dans la Butte Montmartre, s'impose avec 6 minutes 26 secondes d'avance au classement général sur le Belge Remco Evenepoel et 9:42 sur son coéquipier mexicain Isaac Del Toro.

Avec cette cinquième victoire, il revient à hauteur de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, alors que le prodige français Paul Seixas termine à la quatrième place, un accomplissement phénoménal à 19 ans.

La dernière étape, raccourcie à 89 km après le redéploiement des forces de sécurité mobilisées par les incendies en France, a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses avec un final haletant.

À l'attaque à chaque passage de la Butte Montmartre, Pogacar et Van der Poel ont fait le spectacle pour s'échapper à deux lors de la dernière montée de la rue Lepic, noire de monde.

Les deux grands rivaux des classiques se sont alors relayés à la perfection pour résister au peloton des sprinteurs et au Néerlandais Olav Kooij, emmené par Seixas mué en équipier de luxe.

Le maillot jaune, à bout de forces, et Van der Poel ont finalement été rejoints à quelques centaines de mètres du but.

Et c'est alors que le Néerlandais a placé une dernière accélération pour s'imposer d'un souffle devant le sprinteur Jasper Philipsen, son coéquipier chez Alpecin, et le maillot vert Mads Pedersen, encore très offensif.

Ce final très spectaculaire met un terme à la 113e édition dominée de bout en bout par Pogacar qui devient, à 27 ans, le plus jeune coureur de l'histoire à remporter un cinquième Tour, empochant en plus cinq étapes au passage.

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