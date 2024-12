information fournie par So Foot • 31/12/2024 à 16:21

Après son crash dans la forêt début décembre, Michail Antonio est sorti de l’hôpital

Michail Antonio, bientôt monstrueux sur FC25.

Le 7 décembre dernier, la star de West Ham Michail Antonio avait perdu le contrôle de sa Ferrari en pleine forêt dans l’Essex, finissant alors sa course dans un arbre. Le joueur avait été directement hospitalisé et souffrait d’une fracture de la jambe. Ce mardi, l’international jamaïcain a été autorisé à sortir de l’hôpital et finir sa convalescence chez lui.…

BGC pour SOFOOT.com