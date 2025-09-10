 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après son carton rouge, Tchouaméni rejoint Zidane au palmarès
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 12:33

« Oh non Aurélien, pas ça Aurélien, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. »

Aurélien Tchouaméni a été expulsé lors de la victoire des Bleus face à l’Islande (2-1), ce mardi. Fautif sur un tacle non maîtrisé sur le tibia de Jón Dagur Þorsteinsson, le milieu madrilène a d’abord reçu un carton jaune avant que Antonio Nobre, arbitre portugais de la rencontre, n’en change la couleur après avoir revisionné cette action litigieuse. Déjà renvoyé au vestiaire le 14 octobre 2024 en Ligue des nations lors de la victoire en Belgique (1-2), où il était capitaine, l’ancien bordelais réitère presqu’un an après.…

KM pour SOFOOT.com

