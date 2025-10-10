Après son Ballon d'or, Dembélé a fait pleurer Upamecano
Rentrons, il pleut.
Alors que les réactions laudatives à l’égard du nouveau lauréat du Ballon d’or Ousmane Dembélé continuent d’affluer, Dayot Upamecano n’a pas manqué l’occasion d’applaudir son coéquipier en équipe de France . Dans les colonnes du Parisien , le défenseur du Bayern Munich a admis avoir fait bosser ses glandes lacrymales pour l’occasion : « Quand je l’ai vu soulever le Ballon d’or, il m’a mis la larme. » .…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
