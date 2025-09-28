Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico
Double peine.
En plus d’avoir essuyé une gifle dans le derby de la capitale espagnole (défaite 5-2) ce samedi et d’être la première équipe à prendre un but d’Antoine Griezmann depuis 218 jours, le Real Madrid a perdu son défenseur Dani Carvajal pour un petit bout de temps.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
