 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 18:33

Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico

Après sa blessure, Dani Carvajal pourrait rater le prochain Clásico

Double peine.

En plus d’avoir essuyé une gifle dans le derby de la capitale espagnole (défaite 5-2) ce samedi et d’être la première équipe à prendre un but d’Antoine Griezmann depuis 218 jours, le Real Madrid a perdu son défenseur Dani Carvajal pour un petit bout de temps.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patrik Schick manquera trois semaines au Bayer Leverkusen
    Patrik Schick manquera trois semaines au Bayer Leverkusen
    information fournie par So Foot 28.09.2025 18:35 

    Chic alors ? Non, c’est tout le contraire. Malgré sa victoire à Sankt-Pauli ce samedi, le Bayer Leverkusen est rentré à la maison avec un œil qui pleure. Touché à la cuisse gauche en toute fin de rencontre et remplacé par Christian Michel Kofane, Patrik Schick ... Lire la suite

  • Une influenceuse espagnole balance sur Lamine Yamal
    Une influenceuse espagnole balance sur Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 28.09.2025 18:29 

    Lamine Yamal est de retour, les gossips aussi. Récompensé du Trophée Kopa lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Lamine Yamal a teasé son come-back dans le groupe du FC Barcelone d’un sobre « Hey, je suis de retour ! », avant d’affronter la Real Sociedad ... Lire la suite

  • Le Slovène Tadej Pogacar, sacré de nouveau champion du monde, le 28 septembre 2025 à Kigali au Rwanda ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Mondiaux de cyclisme: Pogacar, un pas de plus dans la légende
    information fournie par AFP 28.09.2025 18:23 

    Dans un contexte historique et une ambiance exceptionnelle, Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende dimanche à Kigali en conservant son titre de champion du monde après une attaque à 104 kilomètres de l'arrivée de ces premiers Mondiaux en Afrique. "Je ... Lire la suite

  • Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"
    Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 17:18 

    Dans le nord du Kenya, des milliers de spectateurs encouragent les participants au Derby international de chameaux, une course traditionnelle ouverte aux professionnels comme aux amateurs.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank