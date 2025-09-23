 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo
23/09/2025 à 11:15

Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo

Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo

Moment de liesse attendu, moment de chaos servi.

Au coup de sifflet final du Classique ce lundi soir, remporté par l’OM face au PSG (1-0), quatorze ans après la dernière victoire phocéenne à domicile en championnat, la communion avec le Vélodrome a failli virer au règlement de comptes. Alors que les Marseillais s’apprêtaient à exulter, un agent de sécurité a distribué un coup à Lucas Beraldo au milieu d’un attroupement déjà électrique , comme on peut le voir sur la vidéo d’un journaliste de football.fr .…

SF pour SOFOOT.com


Sport
Copyright © 2025 So Foot



  • Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or
    Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or
    information fournie par So Foot 23.09.2025 11:39 

    Dix Ballons d’or à eux trois. Ousmane Dembélé a rejoint le cercle des Ballons d’or , vingt ans après Ronaldinho, qui lui a remis le trophée ce lundi soir. Le Brésilien, lui aussi passé par le FC Barcelone et le PSG, a désormais comme Dembouz remporté le triplé ... Lire la suite

  • Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
    Le père de Lamine Yamal s'insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d'or
    information fournie par So Foot 23.09.2025 10:47 

    Le padre a la mine déconfite. Vainqueur du trophée Kopa et deuxième du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal a vécu une soirée riche en émotions ce lundi. Après sa saison exceptionnelle, le prodige espagnol est resté assis au premier rang du théâtre du Châtelet lorsque ... Lire la suite

  • Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1
    Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 23.09.2025 10:28 

    Les tops et les flops du week-end (prolongé) en L1. La rencontre de la cinquième journée Le lundi soir, le lendemain de fortes pluies, ils étaient quand même 66 190 spectateurs au Vélodrome pour encourager l’Olympique de Marseille dans le Classique. Dans une ambiance ... Lire la suite

  • Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé
    Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 23.09.2025 09:45 

    « Exceptionnel ! » Pendant qu’ Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or au théâtre du Châtelet lundi soir, à quelques kilomètres, l’Évreux FC 27, le club formateur de l’ailier parisien, a vécu une folle soirée . Au moment de l’annonce, la centaine de personnes ... Lire la suite

L'offre BoursoBank