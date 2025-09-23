Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo
Moment de liesse attendu, moment de chaos servi.
Au coup de sifflet final du Classique ce lundi soir, remporté par l’OM face au PSG (1-0), quatorze ans après la dernière victoire phocéenne à domicile en championnat, la communion avec le Vélodrome a failli virer au règlement de comptes. Alors que les Marseillais s’apprêtaient à exulter, un agent de sécurité a distribué un coup à Lucas Beraldo au milieu d’un attroupement déjà électrique , comme on peut le voir sur la vidéo d’un journaliste de football.fr .…
SF pour SOFOOT.com
