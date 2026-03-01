Après les bombardements, l'Iran penserait à se retirer du Mondial 2026

Il y a sûrement plus grave qu’un Iran-Belgique, et ce n’est pas contre les Belges. Qualifié pour son quatrième Mondial de suite, l’Iran penserait à se retirer de la coupe du Monde américaine , à cause de la vaste campagne de bombardements sur son territoire. Selon Marca , le président de la fédé iranienne aurait manifesté sa retenue à la télévision locale.

Championnat suspendu

« Vu ce qui s’est passé aujourd’hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous envisagions sereinement la Coupe du monde , a déclaré Mehdi Taj . Les responsables sportifs doivent en décider . » L’homme politique a également annoncé la suspension du championnat national jusqu’à nouvel ordre.…

UL pour SOFOOT.com