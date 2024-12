Après le Qatar, l'Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup

L’amour du ballon. Et des pépettes.

Le Qatar avait été invité par la CONCACAF pour participer aux éditions 2021 et 2023 de la Gold Cup , compétition qui met aux prises les meilleures équipes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Pour les deux prochaines, en 2025 et 2027, c’est l’Arabie saoudite – hôte du Mondial 2034 – qui s’incruste dans le tableau, a-t-on officiellement appris ce jeudi, même si ce n’était qu’une demi-surprise. Tout cela dans le cadre d’un « accord avec la Confédération asiatique de football » (AFC), explique la CONCACAF. En deux participations, le Qatar n’a pas réussi à atteindre la finale de la compétition, perdant en demies en 2021 (contre les États-Unis, 1-0) puis en quarts en 2023 (face au Panama, 4-0). L’édition 2025 du tournoi sera organisée au Canada et aux États-Unis.…

JB pour SOFOOT.com