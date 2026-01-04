Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur
La sanction n’aura pas tardé à tomber.
Eliminée de la CAN par le Mali après un huitième de finale disputé presque en intégralité à onze contre dix, la Tunisie quitte la compétition la tête basse. Moins de 24h après ce terrible échec, la Fédération a annoncé le limogeage du sélectionneur , Sami Trabelsi, ainsi que de l’ensemble de son staff.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer