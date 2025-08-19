Après la vente de Kalimuendo, Rennes s'active sur le marché des attaquants
Droit au neuf.
L’opération dégraissage est une réussite cet été au Stade rennais, où 21 départs sont déjà enregistrés, en attendant d’autres possibles d’ici la fin du mercato dans une dizaine de jours. Le dernier en date ? Arnaud Kalimuendo, qui aura rapporté des points mais surtout de l’oseille aux Bretons, qui en ont négocié un transfert estimé à un peu plus de 30 millions d’euros avec Nottingham Forest .…
RFP pour SOFOOT.com
