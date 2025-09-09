Après la rétrogradation, l’AC Ajaccio plonge dans la tourmente judiciaire
Un case de plus dans le bingo des galères.
Relégué sportivement en Régional 2 et placé en liquidation judiciaire fin août, l’AC Ajaccio s’enfonce un peu plus dans la tourmente. Comme si la chute ne suffisait pas, le club corse est désormais visé par deux enquêtes judiciaires ouvertes pour « extorsion » , « escroquerie » , « faux et usage de faux » , comme précisé ce mardi par le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, à l’AFP.…
