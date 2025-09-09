 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après la rétrogradation, l'AC Ajaccio plonge dans la tourmente judiciaire
09/09/2025

Après la rétrogradation, l’AC Ajaccio plonge dans la tourmente judiciaire

Après la rétrogradation, l’AC Ajaccio plonge dans la tourmente judiciaire

Un case de plus dans le bingo des galères.

Relégué sportivement en Régional 2 et placé en liquidation judiciaire fin août, l’AC Ajaccio s’enfonce un peu plus dans la tourmente. Comme si la chute ne suffisait pas, le club corse est désormais visé par deux enquêtes judiciaires ouvertes pour « extorsion » , « escroquerie » , « faux et usage de faux » , comme précisé ce mardi par le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, à l’AFP.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
