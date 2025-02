information fournie par So Foot • 23/02/2025 à 00:01

Après l’exclusion de Cornelius, Pablo Longoria crie au complot, insulte la Ligue 1 et veut rejoindre la Super League

Le prime du Ouin-Ouin.

Sèchement battu à l’Abbé-Deschamps par l’AJ Auxerre (3-0), l’Olympique de Marseille a tout de même trouvé des raisons de se plaindre après la rencontre. En cause : l’expulsion de Derek Cornelius , sanctionné d’un second jaune après avoir percuté la hanche de Hamed Junior Traorè en réalisant une intervention défensive. En colère face à cette décision, Pablo Longoria s’était déjà mis en scène en tribunes en se montrant particulièrement remuant. Après le match, le président marseillais a poussé son coup de gueule près des vestiaires : « 20 ans de carrière, jamais vu ça ! » La Provence a même rapporté des propos carrément complotistes de la part de l’Espagnol : « Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi à Angers (l’Argentin était suspendu pour le match face à l’AJA en raison d’une accumulation de cartons jaunes, NDLR) , c’est de la vraie corruption ! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition de Super League, on signe tout de suite. » …

FL pour SOFOOT.com