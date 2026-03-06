Après huit mois à Nottingham Forest, Edu déjà sur le départ

La fin est proche. Depuis trois matchs, Edu n’est pas dans les tribunes des stades anglais pour suivre les matchs de Nottingham Forest. Arrivé il y a seulement huit mois en tant que directeur du football des clubs du groupe détenu par le sulfureux Evángelos Marinákis, il souffre de la situation délicate de Forest , actuellement 17 e de Premier League et devrait être poussé vers la sortie.

Interdit de stade et de terrain d’entraînement

Selon The Telegraph , l’ancien milieu brésilien est contraint de « rester à l’écart alors que son départ approche » et c’est pour cela que « Nottingham Forest lui a demandé de ne pas se rendre au terrain d’entraînement ni au stade » . Le compte à rebours est lancé, il doit quitter son poste avant la fin de saison 2025-2026.…

EL pour SOFOOT.com