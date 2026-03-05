Mohamed Ouahbi nommé sélectionneur du Maroc

On en connaît un qui va avoir du pain sur la planche. À trois mois de l’ouverture de la Coupe du monde 2026, le Maroc a eu la bonne idée de se séparer de Walid Regragui et a dû travailler dans l’urgence pour lui trouver un successeur. Heureusement, il y avait quelqu’un dans le coin : Mohamed Ouahbi .

Un vrai formateur

Sa pige avec les U23 marocains aura été très courte puisqu’il est directement propulsé au plus haut niveau national . À 49 ans, il a pour principal fait d’armes d’avoir remporté le Mondial U20 en octobre dernier et le championnat d’Afrique du Nord de la même catégorie l’année précédente.…

EL pour SOFOOT.com