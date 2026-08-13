Après Enciso, un autre Strasbourgeois s’envole à Ipswich Town

Un Strasbourgeois peut en cacher un autre. Alors que Julio Enciso va signer à Ipswich Town, son ancien (et nouveau ?) coéquipier, Abdoul Ouattara, va lui aussi rejoindre les Tractor Boys pour cinq saisons selon L’Équipe. Une somme de 20 millions d’euros est déboursée par le richissime promu, entraîné par nul autre que… Gary O’Neil : le coach de Strasbourg entre janvier et juin 2026.

Déjà 155 millions d’euros déboursés cet été

Si on imagine que le tacticien a joué un rôle important dans la signature de l’ailier ivoirien de 20 ans, ce dernier sera la onzième recrue de l’été d’Ipswich . Les Anglais ont, au total, déboursé 155 millions d’euros seulement sur ce mercato estival. Oui oui, vous avez bien lu, ce qui est plus que le PSG, le Barça ou Liverpool. Après avoir fait toutes ses gammes en Alsace, on espère que Ouattara ne vient pas pour cirer le banc.…

AC pour SOFOOT.com