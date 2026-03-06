Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a pu passer une tête à la Maison Blanche

À qui le tour ? Après avoir rencontré Cristiano Ronaldo en novembre 2025, Donald Trump a eu le plaisir de recevoir Lionel Messi et de toute l’équipe de l’Inter Miami à la Maison Blanche. Championne de MLS face aux Vancouver Whitecaps (3-1), la bande à Messi, Suarez et De Paul était présente ce jeudi à Washington en vue d’un match face à DC United et en a profité pour livrer au 47 e président des États-Unis un maillot rose floqué du numéro 47. Logique.

Lionel Messi and Inter Miami visit U.S. President Donald Trump at the White House to celebrate winning the 2025 MLS Cup pic.twitter.com/glA8in8iU4…

AR pour SOFOOT.com