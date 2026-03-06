 Aller au contenu principal
Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a pu passer une tête à la Maison Blanche
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 10:37

Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a pu passer une tête à la Maison Blanche

Après Cristiano Ronaldo, c’est Lionel Messi qui a pu passer une tête à la Maison Blanche

À qui le tour ? Après avoir rencontré Cristiano Ronaldo en novembre 2025, Donald Trump a eu le plaisir de recevoir Lionel Messi et de toute l’équipe de l’Inter Miami à la Maison Blanche. Championne de MLS face aux Vancouver Whitecaps (3-1), la bande à Messi, Suarez et De Paul était présente ce jeudi à Washington en vue d’un match face à DC United et en a profité pour livrer au 47 e président des États-Unis un maillot rose floqué du numéro 47. Logique.

Lionel Messi and Inter Miami visit U.S. President Donald Trump at the White House to celebrate winning the 2025 MLS Cup pic.twitter.com/glA8in8iU4…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
