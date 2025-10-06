 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 21:21

Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs

Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs

Ça fait beaucoup là, non ?

L’équipe de France Espoirs devra se passer de Senny Mayulu pour ses deux prochaines rencontres de qualification pour l’Euro , face aux Îles Féroé vendredi puis contre l’Estonie trois jours plus tard. La Fédération française de football a annoncé ce lundi que le Titi parisien souffrait d’une douleur à la cuisse gauche, contractée lors du match entre le PSG et Lille ce dimanche (1-1). « Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion avant de convoquer un éventuel remplaçant », précise le communiqué de la FFF.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank