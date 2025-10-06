Après Bradley Barcola, Senny Mayulu (PSG) contraint de déclarer forfait lors de son rassemblement chez les Espoirs
Ça fait beaucoup là, non ?
L’équipe de France Espoirs devra se passer de Senny Mayulu pour ses deux prochaines rencontres de qualification pour l’Euro , face aux Îles Féroé vendredi puis contre l’Estonie trois jours plus tard. La Fédération française de football a annoncé ce lundi que le Titi parisien souffrait d’une douleur à la cuisse gauche, contractée lors du match entre le PSG et Lille ce dimanche (1-1). « Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion avant de convoquer un éventuel remplaçant », précise le communiqué de la FFF.…
FL pour SOFOOT.com
