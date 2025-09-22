 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Après avoir viré José Mourinho, Ali Koç perd les élections de Fenerbahçe
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 16:20

José Mourinho parti, son président le suit.

Après sept ans à la tête de Fenerbahçe, Ali Koç n’a pas été reconduit à la tête de l’écurie stambouliote. Ce dimanche, les 24 000 membres du club ont choisi son opposant, Sadettin Saran, pour prendre le poste de président. Il devient ainsi le 38 e boss de l’histoire du Fener.…

CDB pour SOFOOT.com

