Après avoir vendu James Trafford, Burnley a trouvé son nouveau gardien titulaire

Qui se souvient de son passage mémorable à Manchester United ?

Burnley a connu de la jeunesse dans ses buts avec James Trafford . 22 piges, prometteur, encore en train de faire ses dents sur les terrains de Premier League et de Championship, l’Anglais est finalement reparti de là où il est venu : Manchester City. Les Clarets ont donc décidé de prendre un gardien d’expérience pour le remplacer : Martin Dúbravka, 36 ans , et toutes ses dents. Arrivé en 2018 à Newcastle, le Slovaque avait perdu sa place de titulaire en 2022, après l’arrivée de Nick Pope en provenance de Burnley.…

RFP pour SOFOOT.com