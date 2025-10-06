Après avoir combattu deux fois un cancer du sang, Kirian Rodriguez a rejoué au football
La belle image du week-end.
Ce dimanche, face à son public, le milieu de terrain de 29 ans Kirian Rodriguez a fait son retour sur un terrain de football, lors de la victoire de Las Palmas contre Cadiz (1-0), en D2 espagnole. Alors qu’il souffrait d’un cancer du sang à l’été 2022, il avait annoncé être guéri après plusieurs mois éloigné des terrains. Pour malheureusement rechuter quelques temps plus tard, en février dernier.…
CDB pour SOFOOT.com
