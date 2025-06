Antonio Rüdiger accuse le capitaine de Pachuca d'insultes racistes

Racismo, no !

Fin de match électrique pour le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs, ce dimanche soir. Si les Merengue se sont imposés face à Pachuca, ce sont les dernières minutes qui ont fait monter la température au Bank of America Stadium de Charlotte. En cause ? Antonio Rüdiger, 32 ans et toujours aussi sanguin, a accusé Gustavo Cabral, capitaine de Pachuca et vétéran de 39 ans, de l’avoir insulté avec des propos racistes, selon l’AFP. De quoi faire péter un plomb au défenseur allemand.…

EG pour SOFOOT.com