Antonio Conte répond après la frustration de Kevin de Bruyne à sa sortie
Premières brouilles.
Ce dimanche soir, lors du choc perdu par Naples face à l’AC Milan (2-1), Kevin de Bruyne a transformé un penalty à l’heure de jeu avant de laisser sa place à Eljif Elmas à la 72 e minute de jeu. Le joueur de 34 ans n’a pas masqué son mécontentement de devoir rejoindre le banc, quelques semaines après avoir dû laisser sa place très tôt dans la rencontre face face à Manchester City, son ancien club, à la suite de l’expulsion de Giovanni di Lorenzo.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer