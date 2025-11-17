Antonio Conte avait vraiment besoin de couper avec Naples
Michael Scofield lui a donné des conseils.
Après quelques jours de fugue du côté de Turin pour souffler loin du tumulte napolitain, Antonio Conte était attendu ce lundi au centre d’entraînement de Naples, à Castel Volturno, pour remettre la main sur son groupe. Une reprise scrutée de près, d’autant que le coach italien avait laissé derrière lui un Napoli passablement agacé par son départ soudain.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer