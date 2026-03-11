 Aller au contenu principal
Antonín Kinský, un gardien malheureux à protéger
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 02:37

Propulsé titulaire à la surprise générale avec Tottenham, Antonín Kinský a vécu une première en Ligue des champions cauchemardesque face à l'Atlético de Madrid : trois buts encaissés, deux grosses bourdes et une sortie après 17 minutes. Une prestation catastrophique qui risque bien d'impacter sérieusement la suite de la carrière du jeune gardien.

Que ce soit en cuisine, sur un vélo ou dans un lit, il n’est jamais facile d’assurer le coup pour sa première fois. Ce mardi, Antonín Kinský s’est en tout cas foiré dans les grandes largeurs pour sa première en Ligue des champions, lors du naufrage de Tottenham à l’Atlético de Madrid (5-2). Le jeune gardien de 22 ans, venu remplacer à la surprise générale Guglielmo Vicario, défaillant dernièrement, espérait certainement s’illustrer pour lui piquer sa place de titulaire, lui qui attendait sa chance depuis de longs mois et qui n’avait joué que deux matchs de Coupe de la ligue cette saison.

Il n’a fallu qu’un petit quart d’heure pour convaincre Igor Tudor que ce ne serait pas le cas. Le coach croate a remplacé le Tchèque après seulement 17 minutes à la suite d’un festival d’erreurs presque irrationnel : un premier but encaissé après un dégagement raté, un second où il n’a clairement pas été aidé par une défense défaillante, et un troisième – probablement le pire – où il a remis un ballon en retrait directement à Julián Álvarez, seul face à la cage. Rideau pour lui. C’est tout simplement du jamais-vu en C1, et probablement l’une des pires prestations pour un gardien de l’histoire de la compétition.…

Par François Linden pour SOFOOT.com

