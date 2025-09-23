Antonetti dit vrai : « les joueurs de 2e division ne sont pas des joueurs de Champion's League»
Le message est passé.
Bastia ne réalise pas un super début de saison, est pour le moment dernier de Ligue 2, n’a pas encore gagné et n’a marqué que deux buts en six matchs en 2025-2026. Alors que l’enchaînement Rodez, Grenoble et Dunkerque permettrait aux Corses de remettre les pendules à l’heure, son coordinateur sportif Frédéric Antonetti a tenu à faire le point sur le mauvais début de saison du SCB. …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer