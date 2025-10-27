Antoine Semenyo livre les secrets de son ascension en Premier League
Un grand fan de la méthode Mark Evans.
Dans un entretien donné au Times , l’attaquant ghanéen raconte sa méthode pour briller à Bournemouth. Recruté pour un peu plus de 10 millions d’euros en 2023, Antoine Semenyo tient un journal dans lequel il note ses axes d’amélioration après chaque match, en s’appuyant sur des vidéos envoyées par un analyste .…
SF pour SOFOOT.com
