Antoine, ne nous quitte pas

Après avoir annoncé sa retraite internationale à la surprise générale, Antoine Griezmann pourrait quitter l’Atlético de Madrid. Avant de tourner cette grande page, il a encore quelques objectifs à accomplir. On lui a donc écrit une lettre (avec un peu de parfum vaporisé) pour qu’il ne les perde pas de vue.

Cher Antoine,

Le tumulte des annonces et des records est retombé, l’heure est venue de t’écrire ces quelques mots. Voilà une semaine que tu as rencontré les dirigeants de l’Atlético de Madrid, et on ne connaît toujours pas ta décision. Resteras-tu chez toi, à Madrid ? Iras-tu vivre ton rêve en t’exilant aux États-Unis ? De nombreuses questions demeurent autour de ton cas depuis plusieurs mois, alors il faut que tu nous éclaires, tu ne peux pas nous laisser dans le flou comme ça.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com