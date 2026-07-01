Antoine Kombouaré quitte le PFC, une tête connue de Ligue 1 arrive

On n’est pas bien chez soi ? Comme le rapporte L’Equipe , Antoine Kombouaré se tire du Paris FC après la résiliation de son contrat . Après avoir ramené le club francilien à la onzième place de Ligue 1, le tacticien aux manies bien connues sera resté un peu plus de quatre mois dans la capitale.

Parmi les performances louables du coach de 62 ans, on peut notamment relever la large victoire obtenue face à l’AS Monaco (4-1) mais aussi un succès plutôt sympatoche lors du derby parisien (2-1).…

SW pour SOFOOT.com