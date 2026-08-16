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Antoine Kombouaré pourrait rererevenir sur le banc de Nantes
information fournie par So Foot 16/08/2026 à 12:40
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Antoine Kombouaré pourrait rererevenir sur le banc de Nantes

Antoine Kombouaré pourrait rererevenir sur le banc de Nantes

Le début de la valse à 1000 temps de la saison 2026-2027 du FCN. Alors que le FC Nantes est déjà en mauvaise posture au classement en Ligue 2 après s’être incliné lors des deux premières journées de championnat face au Red Star (0-1) et à Laval (2-1), Foot Mercato indique que l’aventure de Michel Der Zakarian sur les bords de l’Erdre pourrait déjà prendre fin . Selon les informations du média français, la direction nantaise envisage déjà cette hypothèse à la condition qu’Antoine Kombouaré veuille bien revenir au club .

Un retour en sauveur ?

D’abord joueur, Kombouaré a ensuite entraîné Nantes à deux reprises entre 2021 et 2025. Selon les informations de Foot Mercato, l’éviction de Der Zakarian serait donc dans les mains de l’ancien technicien du Paris FC, même si, pour le moment, il souhaiterait se reposer et ne pas repartir immédiatement dans un projet .…

LB pour SOFOOT.com

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