information fournie par So Foot • 23/02/2025 à 20:17

Antoine Kombouaré au soutien du corps arbitral

La présomption d’innocence, une vertu cardinale.

Antoine Kombouaré n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la polémique qui ne cesse d’enfler entre l’Olympique de Marseille et les arbitres français au micro de DAZN à l’issue de la rencontre entre Nantes et Lens (3-1). « C’est inadmissible ! Quand on accuse, il faut avoir des preuves », a fulminé l’entraîneur des Canaris.…

LB pour SOFOOT.com