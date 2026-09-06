Antoine Griezmann s'amuse en MLS

Grizou a trouvé la faille contre San Andreas Diego. L’ American Dream se poursuit pour Antoine Griezmann. Face à San Diego, la nouvelle star d’Orlando a inscrit le but de la victoire. L’international français a déjà marqué son cinquième but en huit matchs de MLS, des statistiques assez impressionnantes pour un joueur proche de toucher la pension de retraite.

Comme lorsqu’il avait marqué un doublé contre Salt Lake au mois d’août, Antoine Griezmann s’est mué en opportuniste pour offrir la victoire aux siens. Sur une passe du jeune Justin Ellis, 19 ans, en plein cœur de la surface adverse, le natif de Mâcon s’est retourné et a déclenché une frappe croisée imparable avant la demi-heure de jeu.…

MBC pour SOFOOT.com