Antoine Griezmann marque d'entrée aux USA

Les Américains vont le prendre pour un super-héros. Lancé en MLS pour la première fois, Antoine Griezmann en a profité pour inscrire son premier but avec Orlando . Opposé à San José pour le compte de la 16e journée de championnat (0-4), le Français n’a eu aucun mal à ouvrir son compteur but, sur un service de Justin Ellis, conclu par un petit crochet et une frappe placée du gauche, dans la surface. David Brekalo (7 e ), Iván Angulo (29 e ) et Braian Ojeda (72 e ) ont inscrit les autres pions.

Embed t.co…

AB pour SOFOOT.com