Antoine Griezmann est arrivé aux États-Unis

The American dream starts now . Quand d’autres veulent aller chercher une troisième étoile sur cette même terre, Antoine Griezmann est arrivé aux States pour entamer son aventure américaine à Orlando .

Les Lions ont publié une vidéo où l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid sort tout sourire avec son chien de l’avion. Pour rappel, le transfert de notre Grizou national avait été officialisé en mars dernier.…

EM pour SOFOOT.com