 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Antoine Griezmann est à un pas de la MLS
information fournie par So Foot 27/02/2026 à 09:47

Antoine Griezmann est à un pas de la MLS

Antoine Griezmann est à un pas de la MLS

Après la France, l’Espagne et l’Uruguay, place aux States. Comme annoncé depuis quelques jours, Antoine Griezmann s’apprête en effet à rallier les États-Unis et leur MLS. Un accord aurait ainsi été trouvé avec Orlando City comme informe L’Équipe , précisant que le Français doit tout de même encore entériner sa décision. Si le départ se confirme, il se ferait ainsi à une période particulière – au mois de mars – alors que l’Atlético de Madrid souhaiterait conserver le joueur, au moins jusqu’à la fin de saison, en espérant y décrocher un titre.

Les Colchoneros devraient cependant faciliter la transaction, eux qui ont passé un accord tacite avec Griezmann : pour services rendus (110 millions d’euros lors de son transfert au Barça, baisse de salaire à son retour et prolongation de contrat jusqu’en 2027), le meneur de jeu est en effet autorisé à quitter le club librement . Il dispose également d’une petite clause libératoire en cas de litige contractuel. De son côté, la Cadena SER ajoute que l’entourage d’Antoine Griezmann pourrait confirmer son départ à l’issue du match Atlético-Real Sociedad, prévu le 7 mars prochain.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La curieuse soirée de José Mourinho à Madrid
    La curieuse soirée de José Mourinho à Madrid
    information fournie par So Foot 27.02.2026 10:31 

    Les soirées parking, y’a que ça de vrai. José Mourinho n’en pense visiblement pas moins, à en croire ses goûts. Suspendu pour le barrage retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica (2-1), l’entraîneur portugais aurait en effet refusé d’assister ... Lire la suite

  • Raïs M’Bolhi prend sa retraite
    Raïs M’Bolhi prend sa retraite
    information fournie par So Foot 27.02.2026 10:08 

    Raïs, au repos. Oui, après une décennie à garder les buts algériens et une ultime pige à l’ES Mostaganem (D1), Raïs M’Bolhi prend sa retraite comme l’annoncent les médias locaux. À 39 ans, le portier iconique des Verts dépose ainsi sagement les gants, au terme ... Lire la suite

  • Un doublé, un hommage à Vinicius et une embrouille : Neymar est de retour
    Un doublé, un hommage à Vinicius et une embrouille : Neymar est de retour
    information fournie par So Foot 27.02.2026 09:33 

    Même à 33 ans, Neymar reste Neymar. Ce jeudi, match au sommet, enfin non, des abîmes, dans le championnat brésilien. Santos, alors dernier au classement après trois journées, recevait le 18 e Vasco da Gama , tout juste orphelin de Coutinho. Neymar, revenu il y ... Lire la suite

  • Jérémy Mathieu raconte ses galères
    Jérémy Mathieu raconte ses galères
    information fournie par So Foot 27.02.2026 09:27 

    Copain d’avant. C’est un peu ce que l’on se dit en voyant Jérémy Mathieu, aujourd’hui retraité. Invité de l’émission Safe play sur beIN Sports, l’ancien défenseur est en effet revenu sur son éloignement des terrains de football et l’isolement – puis la dépression ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank