Antoine Griezmann est à un pas de la MLS

Après la France, l’Espagne et l’Uruguay, place aux States. Comme annoncé depuis quelques jours, Antoine Griezmann s’apprête en effet à rallier les États-Unis et leur MLS. Un accord aurait ainsi été trouvé avec Orlando City comme informe L’Équipe , précisant que le Français doit tout de même encore entériner sa décision. Si le départ se confirme, il se ferait ainsi à une période particulière – au mois de mars – alors que l’Atlético de Madrid souhaiterait conserver le joueur, au moins jusqu’à la fin de saison, en espérant y décrocher un titre.

Les Colchoneros devraient cependant faciliter la transaction, eux qui ont passé un accord tacite avec Griezmann : pour services rendus (110 millions d’euros lors de son transfert au Barça, baisse de salaire à son retour et prolongation de contrat jusqu’en 2027), le meneur de jeu est en effet autorisé à quitter le club librement . Il dispose également d’une petite clause libératoire en cas de litige contractuel. De son côté, la Cadena SER ajoute que l’entourage d’Antoine Griezmann pourrait confirmer son départ à l’issue du match Atlético-Real Sociedad, prévu le 7 mars prochain.…

AB pour SOFOOT.com