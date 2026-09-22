Anthropic et OpenAI appellent l'Australie à assouplir l'interdiction de l'entraînement des modèles d'IA

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OpenAI et Anthropic, deux géants de l'IA, ont exhorté l'Australie à reconsidérer l'interdiction qui leur est faite d'utiliser les contenus créatifs du pays pour entraîner leurs modèles, affirmant qu'une dérogation limitée permettrait de protéger les droits des artistes tout en encourageant davantage d'investissements.

Partout dans le monde, les pays s’efforcent de définir comment réglementer l’essor fulgurant de l’IA tout en attirant des investissements qui, selon les économistes, pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

L’Australie a annoncé qu’elle mettrait en œuvre un vaste ensemble de règles relatives à l’IA et aux centres de données, qui entreront en vigueur dès l’année prochaine, mais a d’ores et déjà exclu toute dérogation aux lois sur le droit d’auteur, ce qui empêche de fait ces entreprises, pour la plupart basées aux États-Unis, de mener leurs activités d’entraînement sur son territoire.

Dans leurs contributions à une enquête parlementaire menée en septembre sur la législation régissant l’IA, ces entreprises ont pris acte de cette interdiction, tout en appelant à son assouplissement.

« Anthropic reconnaît que les exceptions générales au droit d’auteur … n’ont pas reçu un large soutien et ont été écartées par le gouvernement », a déclaré le propriétaire du chatbot d’IA Claude dans sa contribution.

« À titre d’alternative, nous pensons que le gouvernement pourrait autoriser l’entraînement des modèles d’IA par le biais d’une forme restreinte d’autorisation conditionnelle », a-t-il ajouté.

« Si l’Australie exigeait des "investissements ou d’autres conditions visant à soutenir l’avenir des créateurs australiens et des initiatives culturelles… nous sommes disposés à examiner ces conditions" », a-t-il précisé.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a appelé à « un cadre équilibré en matière de droit d’auteur qui permette aux modèles d’apprendre à partir d’informations accessibles au public » tout en offrant aux ayants droit des opportunités de collaboration.

Les deux entreprises ont lié cette question aux importants investissements dans les infrastructures actuellement en cours en Australie: OpenAI a en effet signé un accord d’achat avec le développeur australien de centres de données NextDC NXT.AX pour un centre de données prévu à Sydney, tandis qu’Anthropic a été désigné la semaine dernière comme partenaire pour un centre de données dans le Queensland.

Ces contributions accentuent la pression sur le gouvernement, qui doit concilier les intérêts des développeurs d’IA avec ceux des auteurs, éditeurs et autres créateurs, lesquels se sont opposés aux dérogations autorisant l’utilisation de leurs œuvres pour entraîner des modèles commerciaux sans leur consentement ni rémunération.

La commission mixte spéciale sur l’intelligence artificielle doit remettre son rapport en novembre.