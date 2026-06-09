Anthony Lopes remercie le FC Nantes

C’est ce qu’on appelle « en avoir gros sur la patate ». Après une pige et demie passée dans le bateau nantais, Anthony Lopes a remercié chaleureusement les supporters des Canaris avec un message de cinq lignes publié sur les réseaux sociaux : « Peuple nantais, ces quelques lignes pour vous dire au revoir et vous remercier pour ces 18 mois passés à vos côtés. Je vous souhaite de retrouver l’élite du football français le plus rapidement possible. Vous le méritez. Le FC Nantes, c’est vous. À bientôt. » Rien de plus.

EM pour SOFOOT.com