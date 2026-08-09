Anthony Lopes prêt à conquérir un nouveau public

Prêt à repartir en conquête. Joueur régulièrement visé par les supporters adverses, comme ce fut parfois le cas du côté d’Angers, Anthony Lopes espère conquérir une nouvelle fois son monde . « Je suis pris en grippe dans tous les stades de France, ça ne me pose aucun problème , assure dans les colonnes de L’Equipe celui qui a décidé de rejoindre le Maine-et Loire cet été. Désormais, je suis à Angers, je vais me battre pour le club, pour ses couleurs. De toute façon, vous aurez bien le temps de voir l’accueil qui me sera réservé quand on jouera à l’extérieur. »

Séduire par son tempérament

Comme lors de son arrivée à Nantes après de longues saisons à défendre les couleurs de l’OL, l’international portugais compte sur son caractère pour séduire les supporters . « On connaît mon tempérament. Je sais que je suis très combatif, que je ne fais pas les choses à moitié , affirme-t-il. Je les ferai toujours à 100 % de ce que je peux faire. À Angers, je ferai partie des moteurs qui feront en sorte que sur le caractère, sur la combativité, sur l’agressivité au quotidien, on réponde présent. C’est ce qui va nous permettre d’aller chercher les choses, c’est une certitude. On ne peut pas arriver et se dire qu’on va se maintenir sans mettre ces ingrédients. » …

TB pour SOFOOT.com