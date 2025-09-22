 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ansu fatidique
22/09/2025

Grand artisan de la victoire monégasque sur Metz ce dimanche avec un doublé (5-2), Ansu Fati nous revient en pleine forme, avec trois buts inscrits sur ses deux premiers matchs avec l'AS Monaco. Arrivé cet été en prêt dans l'ombre de Paul Pogba, l'ancien espoir du Barça revit et ses débuts ont tout du pari réussi.

Le 9 avril dernier, Ansu Fati touchait sans doute le fond. Ce soir de quart de finale aller, entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, avait accouché d’une scène terrible où l’ex-pépite des Blaugranas rentrait en jeu à la place du petit nouveau, un certain Lamine Yamal, qui lui a au passage chipé son numéro 10. Ayant pitié de son pote alors revenu d’un prêt improductif à Brighton, le môme avait demandé à céder sa place pour que Fati puisse avoir les dernières miettes du quignon. Un épisode qui aura eu raison de lui à Barcelone, et indirectement entraîné un nouveau chapitre de son livre. Toujours en Méditerranée, certes, mais dans un contexte bien plus favorable sur le Rocher que dans l’immensité et la pression catalanes. Cinq mois et douze jours après cette hontada , Ansu Fati est de retour. Prêté cet été à Monaco avec option d’achat dans l’ombre du Pogback, l’attaquant espagnol de 22 ans met tout le monde d’accord dans son nouveau chez-lui. Seule satisfaction de la déculottée infligée à Bruges ce jeudi (4-1), avec son premier pion inscrit depuis deux ans, Fati a confirmé sa bonne forme ce dimanche, en inscrivant un doublé contre Metz pour ses débuts dans le championnat de France. Un retour éclair, symbolisé par ce but exactement 38 secondes après son entrée sur le pré à la place de Paris Brunner, devenant au passage le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour ses débuts dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32 secondes avec Nantes), comme relevé par Opta ce dimanche.

38 – Ansu Fati a inscrit son premier but en Ligue 1 38 secondes après y avoir effectué ses débuts, devenant le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour sa 1re dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32'' avec Nantes). Anecdote. pic.twitter.com/MVGJ7TJL1k…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Sport
