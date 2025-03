Anoush Morel (présidente de HerGameToo France) : « Ce n’est pas une leçon de morale, mais de la sensibilisation »

En ce samedi 8 mars de Journée internationale de la femme, la LFP s'est alliée à plusieurs associations afin d'avancer sur les questions de sexisme et de violences sexuelles encore trop présentes dans le football hexagonal. Entretien avec Anoush Morel, présidente de l'association « HerGame Too France ».

Ce samedi 8 mars marque la Journée internationale des droits de la femme. Un jour symbolique et légitime pour la cause féminine, auquel le football se devait (et se doit) de participer en marquant le coup, tant par des événements ponctuels que par des projets pérennes, à même de faciliter la vie des femmes dans un monde quasi-exclusivement masculin. Dans ce cadre, la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi lancé une large campagne de sensibilisation, afin d’entériner ses projets de lutte contre le sexisme et les violences sexuelles dans le ballon rond hexagonal. Ce samedi et ce dimanche, les 25 e et 26 e journées de Ligue 1 et Ligue 2 verront ainsi les joueurs arborer des maillots floqués avec l’appellation « WO = MAN » , au même titre que les ballons et panneaux publicitaires. De la symbolique donc, venue accompagner le travail de longue haleine de l’association « HerGameToo France », à l’origine de cette collaboration avec la LFP et la ministre des Sports, Marie Barsacq. Entretien avec Anoush Morel, présidente de « HerGameToo France », sur les évolutions visibles et à prévoir avec cette campagne.

…

Propos recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com