Annoncé à Arsenal, Malick Fofana attendu dans un autre club anglais

Annoncé à Arsenal, Malick Fofana attendu dans un autre club anglais

Aussi imprévisible que sur le terrain. Initialement annoncé à Arsenal, à la périlleuse recherche d’un remplaçant à Gabriel Martinelli, annoncé sur le départ pour l’Arabie saoudite, Malick Fofana se dirigerait vers Sunderland .

Selon les informations de The Athletic , les Black Cats auraient trouvé un accord avec les dirigeants lyonnais pour un transfert estimé à 30 millions d’euros couplé à des bonus.…

MB pour SOFOOT.com