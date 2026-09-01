Annoncé à Arsenal, Malick Fofana attendu dans un autre club anglais
Aussi imprévisible que sur le terrain. Initialement annoncé à Arsenal, à la périlleuse recherche d’un remplaçant à Gabriel Martinelli, annoncé sur le départ pour l’Arabie saoudite, Malick Fofana se dirigerait vers Sunderland .
Selon les informations de The Athletic , les Black Cats auraient trouvé un accord avec les dirigeants lyonnais pour un transfert estimé à 30 millions d’euros couplé à des bonus.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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