15 millions d'euros pour signer Mourinho ?

Ça fait cher pour un ex. Dans un communiqué relayé par le média portugais A Bola , Benfica confirme que le Real payera la clause libératoire de José Mourinho à une condition : la réélection de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. « Dans ce cas, l’embauche se fera pour un montant de 15 000 000 €, correspondant à la clause de rupture du contrat de travail actuel » , précise le club lisboète, qui a reçu un message du Real Madrid indiquant sa « f erme intention » d’embaucher le coach portugais, sur son banc de 2010 à 2013.

Fausse vidéo et feuilleton interminable

Plus tôt dans la journée, José Mourinho avait indiqué à ses dirigeants qu’il n’avait jamais réalisé une vidéo avec le maillot des Merengues diffusée par Florentino Pérez pour faire campagne. Il faudra attendre au moins jusqu’à ce dimanche 7 juin , date de l’élection présidentielle du Real Madrid pour enfin voir le dossier du technicien double vainqueur de la Ligue des champions se clore.…

NB pour SOFOOT.com