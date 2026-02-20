Épuisé mentalement, Philippe Coutinho annonce son départ de Vasco de Gama

Le magicien n’a plus de tour dans son sac. Philippe Coutinho va quitter son club d’enfance, le Vasco de Gama . Dimanche dernier, le milieu offensif brésilien est sorti à la mi-temps, hué par ses propres supporters , au cours du quart de finale du championnat carioca face à Volta Redonda. Le joueur est resté au vestiaire et n’a donc pas vu la victoire de ses coéquipiers (1-1, 5-3 aux tirs au but). Sale soirée.

C’est sur Instagram, que le joueur aux 64 capes avec le Brésil prend la parole, expliquant être épuisé mentalement. « À ce moment-là, en me rendant au vestiaire, j’ai senti et compris que mon aventure au sein du club était terminée, et je ne suis pas revenu afin de privilégier ma santé mentale. Cela m’a fait beaucoup de peine », explique Coutinho. Après 81 matchs, 17 buts et 7 passes décisives depuis son retour à Vasco, The Little Magician s’en va.…

EA pour SOFOOT.com