La Ligue 2 n'a jamais été aussi indécise à 11 journées de la fin

Incendie dans l’antichambre. Alors que la 24 e journée de Ligue 2 s’apprête à être lancée ce vendredi soir, le suspense est à son comble. Il reste aujourd’hui difficile de prédire qui prendra les cinq premières places , mais aussi qui se maintiendra en deuxième division . Comme le rapporte L’Équipe , des écarts aussi réduits entre les concurrents ont rarement été observés depuis la réforme du championnat en 1993-1994.

Si l’ESTAC semblait filer tout droit vers un retour dans l’élite, il n’en est plus rien aujourd’hui : les Aubois n’ont plus que deux points d’avance sur leurs poursuivants , qui s’empilent à la suite avec le même nombre d’unités jusqu’à la quatrième place, et seulement trois sur le cinquième. C’est l’écart le plus serré observé à ce stade de la saison , à égalité avec 2010-2011, depuis l’instauration de la poule unique. Avec seulement neuf points séparant le leader du 11 e , il s’agit également du deuxième plus faible différentiel enregistré depuis 1993-1994 .…

SW pour SOFOOT.com