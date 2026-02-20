 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Ligue 2 n'a jamais été aussi indécise à 11 journées de la fin
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 11:32

La Ligue 2 n'a jamais été aussi indécise à 11 journées de la fin

La Ligue 2 n'a jamais été aussi indécise à 11 journées de la fin

Incendie dans l’antichambre. Alors que la 24 e journée de Ligue 2 s’apprête à être lancée ce vendredi soir, le suspense est à son comble. Il reste aujourd’hui difficile de prédire qui prendra les cinq premières places , mais aussi qui se maintiendra en deuxième division . Comme le rapporte L’Équipe , des écarts aussi réduits entre les concurrents ont rarement été observés depuis la réforme du championnat en 1993-1994.

Si l’ESTAC semblait filer tout droit vers un retour dans l’élite, il n’en est plus rien aujourd’hui : les Aubois n’ont plus que deux points d’avance sur leurs poursuivants , qui s’empilent à la suite avec le même nombre d’unités jusqu’à la quatrième place, et seulement trois sur le cinquième. C’est l’écart le plus serré observé à ce stade de la saison , à égalité avec 2010-2011, depuis l’instauration de la poule unique. Avec seulement neuf points séparant le leader du 11 e , il s’agit également du deuxième plus faible différentiel enregistré depuis 1993-1994 .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coach du Celtic tacle ses propres supporters
    Le coach du Celtic tacle ses propres supporters
    information fournie par So Foot 20.02.2026 12:33 

    La morale dans les chaussettes. L’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, s’en est pris aux supporters de son propre club après la défaite 1-4 à domicile contre Stuttgart. En cause : peu après le coup d’envoi, des fans du Celtic ont lancé des balles de tennis sur ... Lire la suite

  • Vue générale des ballons de rugby de la France lors de l'échauffement avant le match France contre Argentine au Stade de France, Saint-Denis près de Paris
    Rugby-Le XV de France change de deuxième ligne pour défier l'Italie
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:02 

    Le sélectionneur de l'équipe de ‌France Fabien Galthié a annoncé vendredi seulement deux changements dans son XV de départ ​pour affronter l'Italie dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, avec une toute nouvelle deuxième ligne. Emmanuel ... Lire la suite

  • Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine
    Voici le grand plan de la FIFA pour reconstruire le football en Palestine
    information fournie par So Foot 20.02.2026 11:55 

    Coup de billard à trois bandes de Gaza. En marge de la réunion du Conseil de la paix de la FIFA qui s’est tenue ce jeudi 19 février à Washington, Donald Trump a annoncé la création d’un fonds de 75 millions de dollars visant à reconstruire les infrastructures footballistiques ... Lire la suite

  • Lawrence Stroll, président exécutif de l'Aston Martin Aramco Formula One Team, s'entretient avec Toshihiro Mibe, PDG de Honda, lors de leur conférence de presse commune à Tokyo
    Aston Martin va vendre ses droits de marque F1 après des pertes plus importantes que prévu
    information fournie par Reuters 20.02.2026 11:54 

    Aston Martin va vendre ses droits pour ‌l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres ​sterling (57,20 milliards d'euros) afin de renforcer ses finances après une année difficile, a annoncé vendredi le constructeur britannique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank